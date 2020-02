(Agenzia Vista) Washington, 06 febbraio 2020 Meloni a Washington Il fatto che Europa non esista a livello internazionale e dramma Giorgia Meloni in visita a Washington per il «National Prayer Breakfast» rilascia alcue dichiarazioni ai giornalisti: "Trump persegue nostri stessi valori, Dio Patria e famiglia. Vorrai anche in Italia un Governo che si occupasse degli interessi degli italiani" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it