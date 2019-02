(Agenzia Vista) Pescara, 07 febbraio 2019 "Io spero che gli abruzzesi vogliano un governo coeso, un governo frutto di un patto con i cittadini e non di un contratto tra partiti; spero sia di buon auspicio anche per la nazione, augurandomi che ci sia un nuovo governo che condivida i valori fondamentali e si presentino assieme alle elezioni". Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni alla conferenza stampa del centrodestra in Abruzzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev