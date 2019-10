(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2019 Meloni con tricolore sul palco: "Bandiere rosse? Adesso San Giovanni la riempiamo noi" La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alla manifestazione del centrodestra 'Orgoglio italiano' in piazza San Giovanni a Roma: "Noi in piazza a chiedere libertà e loro sono barricati nei palazzi, non dico solo il Pd ma i 5 stelle, che dicevano che avrebbero aperto il Parlamento come scatolette di tonno e invece ora sono stipati nelle auto blu come sardine in salamoia" / fonte FB Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev