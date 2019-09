(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2019 Meloni: "Crediamo in Europa in cui non ci sono Nazioni che impongono propri interessi sulle altre" "Crediamo in Europa in cui non ci sono Nazioni che impongono propri interessi sulle altre". Così Giorgia Meloni, intervenuta dal palco di Atreju 2019. /courtesy Facebook Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev