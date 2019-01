Meloni in Abruzzo impara a plasmare la ceramica. "Ho fatto un posacenere!"

(Agenzia Vista) Castelli (TE), 26 gennaio 2019 La Meloni in Abruzzo impara a plasmare la ceramica, e un posacenere Giorgia Meloni in visita in Abruzzo alla scuola di ceramica di Castelli in provincia di Teramo, prova, sotto la guida di un maestro della scuola, a plasmare la ceramica. Il risultato? Un posacenere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev