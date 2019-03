(Agenzia Vista) Washington, 02 marzo 2019 Meloni in inglese al Cpac 2019: "FdI si batte per la libertà del Venezuela", applausi in sala "Fratelli d'Italia si batte per la libertà del Venezuela, ma la posizione del Governo italiano è neutrale, perché ostaggio di alcune politiche di sinistra". Queste le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, intervenendo al Cpac 2019, la Conservative Political Action Conference. fonte Facebook_Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it