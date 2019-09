Meloni in piazza a Roma: riempiamo tutte le strade con tricolori

Roma, 9 set. (askanews) - Giorgia Meloni dal palco della manifestazione indetta da Fratelli d'Italia a piazza Montecitorio, a Roma, durante il voto di fiducia alla Camera al governo Conte 2, ha invitato i cittadini a unirsi alla protesta contro l'esecutivo riempiendo tutte le strade limitrofe dopo la chiusura della piazza che ha provocato anche alcuni momenti di tensione con la polizia in seguito al tentativo di alcuni manifestanti che hanno cercato di raggiungere comunque piazza sfondando le transenne."Lo dico anche a chi non riesce ad arrivare, riempiamo tutte le strade con i nostri tricolori, pacificamente, diciamo 'Non nel mio nome' a questi signori asserragliati nel Palazzo". Alla protesta ha preso parte anche la Lega di Matteo Salvini.