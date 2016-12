Meloni in posa con i personaggi del presepe vivente

(Agenzia VISTA) Roma, 22 dicembre 2016 La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni,all'iniziativa natalizia organizzata dal partito "Vogliamo una legge elettorale che si approvi in tempi rapidissimi. I partiti stanno già facendo melina. Vogliamo una legge elettorale minimo comune denominatore che faccia scegliere agli italiani i loro rappresentanti e che dia un minimo di governabilità. Ma vogliamo soprattutto tornare a votare immediatamente. E confermiamo la manifestazione Fdi del 28 gennaio a Roma per chiedere elezioni subito e per dire basta alle perdite di tempo".