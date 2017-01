(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 28 gennaio 2017 Fratelli d'Italia scende in piazza per richiedere elezioni politiche immediate. Sotto lo slogan "Noi Siamo l'Italia Sovrana" i sostenitori del partito di Giorgia Meloni sfilano per le strade di Roma da Piazza della Repubblica a Piazza San Silvestro. Presente anche Matteo Salvini ed il presidente della Liguria Toti.