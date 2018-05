(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2018 Meloni: "Non serve Governo di tregua ma di battaglia, si a incarico a Salvini" "All'Italia non serve nessun Governo di tregua ma un Governo di battaglia, noi sia favorevoli per l'incarico a Matteo Salvini". Queste le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, commentando questo ultimo giro di consultazioni in un videomessaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it