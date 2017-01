(Agenzia VISTA) Roma, 21 gennaio 2017 Giorgia Meloni al mercato di Testaccio a Roma per lanciare la manifestazione del 28 gennaio. La leader di Fratelli d'Italia ha fatto visita ai commercianti della zona per promuovere l'evento in occasione del quale verrà ribadita la posizione del partito, con la richiesta al presidente Sergio Mattarella di andare al voto nel più breve tempo possibile.