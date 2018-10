Meloni presenta iniziative a difesa sovranità, 4 novembre a Terni

Roma, (askanews) - Fratelli d'Italia in occasione del 4 novembre, festa delle forze armate, presenta "una serie di iniziative dal titolo 'Non passa lo straniero'. "Oggi lo straniero sono le tante forme che minacciano e corrodono la nostra sovranità e la nostra libertà, tra queste la svendita dei nostri gioielli, delle grandi aziende italiane, del genio italiano che ha fatto forte la nostra economia", ha spiegato Giorgia Meloni in una conferenza stampa a Montecitorio."Abbiamo scelto Terni, le acciaierie, per raccontare una delle tante forme di perdita della sovranità che oggi l'Italia è costretta a subire e per raccontare come Fratelli d'Italia - ha aggiunto - oggi intenda battersi, come hanno fatti i nostri nonni, per difendere i nostri gioielli, la nostra sovranità".L'appuntamento è a Terni, domenica 4 novembre, a mezzogiorno davanti alle acciaierie.