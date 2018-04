Meloni risponde a Di Maio: "M5s vuole dettare le regole come se avesse vinto"

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2018 "L'Italia è impossibilitata a fare un governo perché M5s pretende di dettare le regole come se avessero vinto ma sono arrivati secondi". Queste le parole della segretaria di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Termoli in Molise dopo le parole di Di Maio in Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev