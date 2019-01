(Agenzia Vista) Avezzano (AQ), 28 gennaio 2019 Terremoto centro Italia, Meloni, all'Aquila ho incontrato una mamma di un bimbo autistico, ha perso il lavoro per il decreto dignita Così, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia in un comizio ad Avezzano, in Abruzzo, in sostegno alla candidatura di Marco Marsiglio alle prossime regionali abruzzesi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev