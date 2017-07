Menù vegano per le mense scolastiche di Torino, l'iniziativa della sindaca Appendino

(Agenzia Vista) Piemonte VdA Torino, 21 luglio 2017 Scatta una vera e propria rivoluzione alimentare sulle tavole delle mense scolastiche torinesi. Per un giorno al mese, tutti i bambini che mangeranno nelle mense scolastiche delle elementari (sono circa 25mila) verrà servito un pasto privo di proteine animali. Un menù vegano ma allo stesso tempo invitante, che prevede il secondo venerdì dei mesi invernali penne al pomodoro, lenticchie in umido, insalata di carote, pane e ananas. Nei mesi più caldi, invece, riso e piselli, fagioli in insalata, insalata mista con carote e peperoni e mix di frutta di stagione. L’iniziativa è stata pensata dall’amministrazione comunale per diversificare ed ampliare l’offerta delle mense scolastiche e proporre ai bambini nuovi modelli alimentari, magari diversi da quelli a cui sono abituati in famiglia. In quest'ottica, da settembre arriveranno anche, per una volta al mese, menù regionali che prevedono l’introduzione di nuovi piatti: linguine al pesto, pasta all’amatriciana, polenta con salsiccia. La dieta vegetariana non deve affatto rappresentare una sorpresa. La sindaca Chiara Appendino, infatti, aveva già anticipato nel suo programma di governo presentato subito dopo il suo insediamento l’intenzione di voler fare di Torino una città “vegan friendly”, già a partire dalle scuole. Courtesy Rete 7