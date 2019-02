(Agenzia Vista) Bari, 23 febbraio 2019 Mercantile incagliato sul litorale a Bari, Decaro: "Operazioni riprenderanno con mare meno agitato" Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, sta seguendo in prima persone le operazioni di messa in sicurezza di un mercantile che, in seguito al maltempo, si è incagliato sul litorale sabbioso della città. courtesy_TRM Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it