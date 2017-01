Merkel ancora contro Trump: il blocco dei confini ingiustificato

Roma, (askanews) - Ancora voci dell'Europa contro Trump. La cancelliera tedesca Angela Merkel in visita a Stoccolma è tornata a criticare il divieto d'accesso sul territorio statunitense deciso dall'amministrazione Trump per i rifugiati e per i cittadini di sette paesi musulmani."Ho esposto chiaramente la mia opinione, la lotta al terrorismo non giustifica le misure generali contro specifici paesi, persone o fedi" ha detto.Merkel ha anche risposto a un consigliere finanziario di Trump, Peter Navarro, secondo cui la Germania usa un euro largamente sottovalutato per sfruttare i partner commerciali, in primis gli Stati Uniti.La politica monetaria europea, ha detto Merkel, è decisa dalla Banca centrale europea, non da Berlino.Primato dell'Europa dunque. Contro Trump, parole ancora più secche sono giunte dal primo ministro svedese Stefan Loefven: "E' profondamente inquietante che gli Stati Uniti abbiano deciso di proibire l'ingresso sul suolo statunitense sia ai rifugiati che ai cittadini di sette paesi. Queste misure non fanno che peggiorare l'antagonismo e agire da provocazione. Non può venirne che male".