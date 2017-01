Merkel avvisa Trump: avanzare insieme è meglio del protezionismo

Berlino (askanews) - "La mia convinzione profonda è che sia più vantaggioso avanzare insieme che non che ciascuno cerchi di risolvere i propriproblemi da solo".La Cancelliera tedesca, Angela Merkel ha me sso in guardia contro le tendenze protezionistiche attribuite al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ricordando la crisi finanziaria del 2008 e insistendo sulla necessità di "avanzare insieme".A proposito della crisi, la Cancelliera ha ricordato: ci siamo detti: dobbiamo risolvere insieme il problema che si sta presentando'; e la risposta non è stata un ripiegarsi su se stessi, ma un appello alla cooperazione, a delle regole comuni, alla regolamentazione dei mercati finanziari"."Credo sia stato un metodo che ha funzionato - ha concluso la Merkel - cercheremo naturalmente la via del dialogo con il nuovo Presidente degli Stati Uniti".