Merkel chiede a Erdogan garanzie per la libertà d'espressione

Roma, (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta preoccupata per la libertà d'espressione in Turchia, nella sua prima visita nel paese anatolico dal fallito golpe di luglio 2016."Da parte mia ho insistito sul fatto che in questa fase di profondo cambiamento, la separazione dei poteri e la libertà d'espressione devono essere garantite", ha affermato la cancelliera riferendosi alla riforma costituzionale voluta da Erdogan e che sarà sottoposta a referendum ad aprile, durante un bilaterale con il presidente turco nel palazzo presidenziale ad Ankara.In giornata Merkel visiterà il Parlamento turco e avrà un incontro con il premier Binali Yildirim. In serata seguiranno dei colloqui con esponenti dei maggiori gruppi di opposizione.