Merkel commenta l'offerta di May ai cittadini Ue dopo la Brexit

Roma, (askanews) - Al termine del vertice Ue a Bruxelles, in conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha commentanto l'offerta della premier britannica Theresa May sui diritti dei cittadini europei che resteranno a vivere nel Regno Unito dopo la Brexit, affermando che si tratta di "un buon inizio, ma non ancora una svolta"."Se non ci sono garanzie per le quattro libertà (circolazione delle merci, cittadini, servizi e capitale), allora ciò influenzerà le future relazioni tra la Gran Bretagna e i 27 Stati membri. Per quanto abbiamo inteso queste quattro fondamentali libertà non ci sono, ne discuteremo molto da vicino e cercheremo di trovare delle soluzioni".