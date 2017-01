Merkel contro Trump: il suo decreto è anti-musulmani

Berlino (askanews) - Il decreto di Trump è un attacco diretto ai musulmani. Non usa mezzi termini la cancelliera tedesca Angela Merkel per ribadire il suo dissenso, e quello di tutto il governo tedesco, nei confronti delle misure restrittive prese da Trump contro i cittadini di sette paesi musulmani a cui è vietato entrare negli Stati Uniti."La lotta essenziale e risoluta contro il terrorismo non giustifica il sospetto generalizzato contro le persone di una fede specifica, in questo caso persone di fede musulmana o di radici precise. Questa procedura, secondo me contraddice le idee alla base dell'assistenza internazionale dei rifugiati e della cooperazione internazionale", ha detto Merkel, parlando da Berlino.Trump invece continua a difendersi dagli attacchi sostenendo che la religione non c'entra nulla e che l'ordine esecutivo riguarda solo la lotta al terrorismo e alla sicurezza degli Stati Uniti. Una risposta che non ha convinto le migliaia di persone scese per l'ennesima volta in piazza per protestare contro il decreto.