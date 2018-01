Merkel esorta la Spd ad approvare la Grosse Koalition

Roma, (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha esortato i socialdemocratici a dare prova di responsabilità e approvare l'accordo di grande coalizione durante il congresso del partito in programma domenica 21 gennaio.Il leader della Spd Martin Schulz ha promesso di dare alla base del partito l'ultima parola per aderire alla coalizione con la Cdu di Merkel, ma alcuni esponenti di rilievo hanno già espresso scetticismo in merito all'accordo preliminare raggiunto."Sono fiduciosa del fatto che i socialdemocratici prendano una decisione responsabile. Non voglio immischiarmi, ma abbiamo detto tutti che ci auguriamo un successo al congresso della Spd, nel senso dell'accettazione dei negoziati per la coalizione, perché pensiamo, anche davanti ai problemi che qui abbiamo discusso, che la Germania abbia bisogno di un governo stabile".