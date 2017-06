Merkel e Kissinger celebrano i 70 anni del piano Marshall

Berlino (askanews) - Il cancelliere tedesco Angela Merkel e l'ex Segretario di Stato americano e premio Nobel per la Pace, di origine tedesca, Henry Kissinger, 94 anni, si sono incontrati al museo di storia di Berlino per celebrare i 70 anni del piano Marshall.Il piano di aiuti economico-finanziari all'Europa per la ricostruzione post-bellica fu varato il 5 giugno del 1947 su iniziativa dell'allora Segretario di Stato americano, George Marshall, sotto la presidenza di Harry Truman, e rimase in vigore fino al 1951.