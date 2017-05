Merkel non si sbilancia: abbiamo vinto ma sono solo regionali

Berlino (askanews) - Angela Merkel non si sbilancia dopo la vittoria in uno dei Land più popolosi della Germania, Nord Reno-Westfalia, uno delle roccaforti rosse tedesche, in cui l'Spd avrebbe dovuto sbancare e non fare i conti con un tonfo inaspettato. La vittoria è stata "una grande gioia" ha detto Merkel che poi però ha invitato alla calma."E' vero, abbiamo vinto tre elezioni regionali, ma non sono che elezioni regionali, con temi di campagna elettorali locali.". Insomma alle politiche potrebbe essere tutta un'altra storia secondo la cancelliera tedesca che ha intanto stringe i legami con la nuvoa presidenza francese ribadendo la sua piena fiducia a Macron.L'effetto Merkel sembra dunque ben più duraturo dell'effetto Schulz: la sua candidatura anti Merkel non sembra aver gonfiato le vele ai socialdemocratici."Un pugile può subire dei colpi ai reni - ha commentato Schulz con una metafora - ma questo non significa che il prossimo round andrà al suo avversario".