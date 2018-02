Merkel: pronta a "dolorosi compromessi" per la Grande Coalizione

Berlino, (askanews) - Angela Merkel si è detta pronta a "dolorosi compromessi" per chiudere un accordo di coalizione con i social-democratici e dare un nuovo governo alla Germania."Ognuno di noi deve ancora fare dolorosi compromessi, sono pronta a farli, se possiamo garantire che alla fine i vantaggi supereranno gli svantaggi". La cancelliera uscente, che potrebbe finalmente vedere il suo partito e gli alleati bavaresi della Csu stringere il patto decisivo per la nuova Grande Coalizione con la Spd, ha sottolineato di agire "nell'interesse superiore del Paese", come il leader socialdemocratico Martin Schulz:"Ho buone ragioni per credere che le trattative finiranno oggi, speriamo in un buono spirito e con un buon risultato per il nostro paese".Dopo settimane di passi avanti ed esitazioni, dopo diversirinvii, i conservatori guidati da Merkel e i social-democratici si sono dati il 6 febbraio come data limite per suggellare l'accordo di coalizione.