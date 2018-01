Merkel: "Protezionismo non è buona soluzione a problemi globali"

Davos (Svizzera), 24 gen. (askanews) - "Il protezionismo non è una buona soluzione ai problemi globali": lo ha dichiarato la Cancelliera tedesca Angela Merkel, intervenuta al Forum economico di Davos, alla vigilia dell'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump."Se pensiamo che la situazione non sia giusta, che i meccanismi non siano reciproci, allora occorre trovare delle soluzioni multilaterali e non unilaterali", ha proseguito Merkel.La Cancelliera ha elogiato il multilateralismo commerciale e la cooperazione internazionale di fronte al riscaldamento globale, principi regolarmente criticati dall'amministrazione statunitense: "Il populismo è un veleno", ha concluso Merkel, che ha sottolineato:"La Germania è un Paese che vuole fornire un contributo ai problemi del futuro. Noi crediamo che isolarsi non porti a niente, crediamo che sia meglio cooperare. Il protezionismo non è una soluzione", ha concluso la cencelliera tedesca.