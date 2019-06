Merkel trema visibilmente durante una cerimonia a Berlino

Roma, 18 giu. (askanews) - Preoccupazione per la cancelliera tedesca Angela Merkel, 64 anni. Nel corso di una cerimonia a Berlino il suo corpo ha iniziato a tremare visibilmente, un'immagine che nel frattempo ha fatto il giro del web.Era mezzogiorno, faceva molto caldo, e la leader tedesca si trovava nel cortile della cancelleria federale per assistere agli onori militari dedicati al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In conferenza stampa congiunta ha poi spiegato:"Nel frattempo ho bevuto almeno tre bicchieri d'acqua, che evidentemente mi mancava e quindi ora sto molto meglio".