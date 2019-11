(Agenzia Vista) Ghana, 28 novembre 2019 Mes, Conte: "Salvini presenti esposto, lo querelo per calunnia" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita in Ghana. Così a margine parlando con la stampa: "Chi oggi si sbraccia a fare dichiarazioni altisonanti e minaccia, a Salvini se e un uomo d'onore dico questo: vada in Procura a fare l'esposto. Vorrei chiarire agli italiani che non ho l'immunità perché non sono parlamentare. Lui ce l'ha e ne ha già approfittato per il caso Diciotti. Adesso veda questa volta, perché lo querelerò per calunnia, di non approfittarne più". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev