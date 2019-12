(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 dicembre 2019 Mes, Gentiloni: "Modifiche non penalizzano Italia" "La posizione del Governo italiano sarà espressa dal ministro Gualtieri al quale faccio tanti auguri. Per quanto riguarda la Commissione i cambiamenti che sono stati concordati nel giugno scorso penso che non penalizzino nessun Paese e quindi neanche l’Italia." Così il commissario per gli Affari Economici e Monetari dell’Ue, Paolo Gentiloni, parlando con la stampa al suo arrivo alla riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles. "Si tratta di introdurre nel sistema un nuovo ombrello protettivo aggiuntivo in caso di crisi bancarie di livello particolarmente acuto.- spiega - Non vedo perchè dovrebbe danneggiare l’Italia." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev