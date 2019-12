(Agenzia Vista) Imola, 10 dicembre 2019 Mes, Salvini: "Attacco a Italiani e favore alla Germania, oggi in Senato per tentare di bloccarlo" "Attacco a Italiani e favore alla Germania, oggi in Senato per tentare di bloccarlo". Così il leader della Lega Matteo Salvini durante un comizio a Imola. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev