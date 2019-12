(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2019 Mes, Salvini non cambio idea, viva la coerenza saluti ironici dalla Bottici (M5s) La discussione in aula al Senato in seguito all'informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it