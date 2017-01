Messico, boss dei narcos El Chapo Guzman estradato negli Usa

New York (askanews) - Nel giorno dell'insediamento di Trump alla Casa bianca, il boss del narcotraffico Joaquin El Chapo Guzman, leader indiscusso del cartello di Sinaloa, è stato estradato dal Messico negli Stati Uniti, dopo la decisione della Corte suprema di respingere il suo ultimo ricorso. Guzman, che si opponeva all'estradizione, è stato consegnato "alle autorità americane", tra imponenti misure di sicurezza.El Chapo, accusato di avere introdotto negli Stati Uniti ingenti quantitativi di droga e di avere alimentato la guerra fratricida tra i narcos in Messico, è già arrivato a New York, atterrando all'aeoroporto Long Island McArthur a Islip. E' perseguito penalmente in Texas e California per traffico di droga, omicidio e riciclaggio. Secondo i media americani, dovrebbe comparire già in giornata davanti a un tribunale federale di Brooklyn.Il dipartimento americano di Giustizia ha espresso la sua "gratitudine" al governo messicano "per la sua larga cooperazione e assistenza al fine di garantire l'estradizione di Guzman".Dopo il suo arresto nel gennaio del 2016, nella sua roccaforte di Sinaloa, nel Nord-Ovest del Messico, "El Chapo" è stato rinchiuso nel carcere di El Altiplano, da dove eta scappato in un modo incredibile nel luglio 2015 da un tunnel lungo più di un chilometro.