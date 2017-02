Culiacan (askanews) - Otto sospetti sono stati uccisi in uno scontro con le forze federali in Messico. Come si vede nelle immagini amatoriali pubblicate in rete un elicottero dell'esercito è entrato in azione sparando dall'alto colpi di mitragliatrice. La sparatoria è avvenuta nella città di Neyarit, nello Stato messicano del Sinaloa, dove ha fondato il suo impero il narcotrafficante Joaquin El Chapo Guzman, ora detenuto in un carcere americano dopo l'estradizione dal Messico.