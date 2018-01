(Agenzia Vista) Napoli, 09 gennaio 2018 Metro linea 6 Napoli, tunnel stretto per nuovi treni, parla il Presidente Comm Trasporti Comune Nino Simeone presidente della Commissione Trasporti del Comune di Napoli, commenta la vicenda relativa alla realizzazione del cantiere della linea 6 della Metropolitana di Napoli. Risulterebbero i nuovi treni troppo grandi per essere introdotti sui binari nelle gallerie, ''Il problema è reale - ha riconosciuto Simeone - ma dico sempre che è un bene essersene accorti in tempo per lavorare tutti insieme alla soluzione". AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev