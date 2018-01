Metro linea6 Napoli, 'Passano tutti i treni, nessun problema' Comune e Ansaldo fanno chiarezza, live

(Agenzia Vista) Napoli, 10 gennaio 2018 Metro linea 6 Napoli, Comune e Ansaldo fanno chiarezza ''Passano tutti i treni, nessun problema'', speciale Il Comune di Napoli ha fatto chierezza sulla situazione della linea 6, dopo la notizia pubblicata da ''Il Mattino'' che riportava di un tunnel troppo stretto per l'alloggio dei treni sui binari nel sottosuolo. Mario Calabrese, assessore ai trasporti del Comune di Napoli, ha incontrato la stampa sul cantiere della linea 6 a piazzale Tecchio, dove ha affermato ''Tutti i treni, vecchi e nuovi, passano nei tunneli cosi' come predisposto''. Anche l'Ansaldo ha voluto chiarire che non si era mai ipotizzato di calare i treni dal pozzo predisposto per l'inserimento delle motrici della linea leggera tramviaria. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev