(Agenzia Vista) Revere, 06 gennaio 2018 Mezzo metro di ghiaccio intrappola le auto in strada, le immagini da fantascienza in Usa Queste immagini sono state girate in Massachussets, stato a Nord Est degli Stati Uniti, e mostrano uno scenario apocalittico. La neve caduta copiosa negli ultimi giorni si e' tramutata in ghiaccio e ha intrappolato le auto parcheggiate in strada. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev