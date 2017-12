(Agenzia Vista) Napoli, 11 dicembre 2017 Mezzogiorno, Calenda: vantaggi fiscali per investimeni al Sud fino al 60 % "Vantaggi fiscali per investimeni al Sud fino al 60 % ". Sono le parole di Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico che ha partecipato a Napoli all' iniziativa: il Marttino incontra i giovani, le istituzioni, le imprese e i saperi "Avere 20 anni al Sud le ragioni per restare e per tornare". AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev