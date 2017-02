(Agenzia VISTA) Milano, 22 febbraio 2017 Michele Bravi, dopo l’ottimo piazzamento al Festival di Sanremo (quarto classificato), ha presentato a Milano il nuovo album, Anime di carta. In conferenza Bravi ha risposto alle domande di una nutrita platea di blogger, giornalisti e appassionati per poi concedersi in un breve concerto acustico a margine della conferenza