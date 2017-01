Michelle in bordeaux, Melania Trump completo celeste

Roma, (askanews) - First ladies a confronto, uscente ed entrante: all'arrivo alla Casa Bianca del presidente eletto Donald Trump nella giornata dell'insediamento, ad accogliere lui e la moglie Melania sul tappeto rosso c'erano Barack e Michelle Obama. Michelle aveva scelto un abitino di taglio classico, corpetto aderente, maniche corte e gonna a ruota con piccola cintura nera, ai piedi decolleté nero. Melania Trump è apparsa nel giorno dell'insediamento del marito a 45esimo presidente americano con un abito celeste con giacca con collo sciallato, di sapore anni Sessanta, e guanti abbinati; bianche le scarpe. Ha fatto dono, la nuova first lady, a Michelle Obama, di un pacco piuttosto grande color verde. Cravatta rossa per Donald Trump, scura per Barack Obama. Poi baci e abbracci tra le due coppie presidenziali. Le foto di rito, prima della cerimonia di insediamento di Trump.