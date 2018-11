Atlanta (askanews) - I primi seggi per le elzioni americane di midterm hanno aperto sulla costa orentale degli Stati Uniti. Dalle sei ora locale, le 12 in Italia, è possibile votare negli stati di Connecticut, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York, Virginia, oltre che in Kentucky, nel centro del Paese. A seguire apriranno i seggi negli altri stati sui tre fusi orari degli Stati Uniti. Nelle immagini le code ad un seggio ad Atlanta, in Georgia.