Migliaia di orchidee in fiore al Jardin des Plantes di Parigi

Roma, (askanews) - Migliaia di orchidee nel pieno della loro fioritura in mostra a Parigi fino a fine febbraio nelle prestigiose serre del Jardin des Plantes. E' "Mille e una Orchidea", la quinta edizione dell'evento dedicato a questo fiore che ne celebra la popolarità e le centinaia di specie presenti in tutto il mondo.A Parigi ne vengono esposte di rare, la maggior parte tropicali, accanto a un centinaio di orchidee francesi. Una mostra da non perdere per gli amanti di questi fiori che in Francia sono tra i più venduti.