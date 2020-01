Migliaia di persone ai funerali di Soleimani, anche premier Iraq

Baghdad, 4 gen. (askanews) - Migliaia di iracheni sono scesi in piazza a Baghdad per il funerale del leader militare iraniano Qassem Soleimani, del capo delle milizie sciite irachene Abu Mahdi al-Muhandis e delle altre persone uccise nel raid americano all'aeroporto della capitale dell'Iraq. Fra loro anche il premier iracheno Adel Abdul-Mahdi.Il corteo funebre per i due comandanti e per altre due persone uccise con loro è partito dall'area più blindata di Baghdad, la Zona Verde, verso la città santa sciita di Kerbala, con arrivo nella città santa di Najaf.