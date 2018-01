Migranti a Calais, arrivano i minori non accompagnati

Calais, (askanews) - Oltre un centinaio di migranti minorenni non accompagnati sono giunti a Calais negli ultimi giorni, pieni di speranza dopo l'accordo francobritannico del 18 gennaio che ha promesso un'accelerazione del trattamento delle domande d'asilo per i minori che vogliono raggiungere l'Inghilterra. Si tratta per lo più di ragazzi dell'Africa orientale, provenienti da Parigi e dal Belgio, accolti in un centro temporaneo a una settantina di chilometri dalla città della costa.Secondo le agenzie umanitarie attive nella zona le loro speranze sono inutili perché la raccolta delle domande d'asilo non sarà effettuata a Calais.Dall'inizio del 2017, la Gran Bretagna ha accolto in tutto otto minorenni che chiedevano il ricongiungimento con i parenti in territorio britannico. L'accordo del 18 gennaio prevede una accelerazione nel trattamento dei dossier, che in teoria dovrebbe scendere da sei mesi a 25 giorni.