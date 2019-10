(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2019 Migranti, Conte: "Accordi di Malta tappa significativa, non risolutiva" "Accordi di Malta tappa significativa, non risolutiva". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Aula al Senato per riferire sul Consiglio Ue del 17 e 18 ottobre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it