Migranti, Conte: la Ue deve investire di più per l'Africa

Niamay (askanews) - "Dobbiamo investire di più nel Trust fund per l'Africa e nei progetti di cooperazione. È inutile pensare di contrastare i flussi solo dove si accendono i riflettori e c'è l'emergenza. Bisogna comprendere il fenomeno eintervenire nei Paesi dove si origina e si sviluppa il transito".Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa con il Presidente della Repubblica del Niger Issoufou Mahamadou a Niamey.Conte ha ringraziato per la "splendida accoglienza e per la calorosa ospitalità: è stata la testimonianza più immediata dell'apprezzamento per questa visita particolarmente importante per entrambi i Paesi. Voglio rimarcare che questa è la prima visita di un capo di governo italiano qui a Niamay".