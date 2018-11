Migranti, Conte: su Global Compact giusto dibattito in Parlamento

Roma, (askanews) - "Come sapete a New York la mia valutazione l'avevo già espressa: il Global compact è compatibile con la nostra strategia multilivello e per un piano sull'immigrazione elaborato e condiviso con l'Ue, quindi non ho cambiato idea, c'è però un fatto, che pur essendo un documento di carattere programmatico, non vincolante, ha un rilievo politico, c'è molta attesa nell'approssimarsi della scadenza di Marrakech, ho ricevuto segnalazioni dai cittadini, insomma c'è molto fermento, perciò è giusto creare un passaggio parlamentare dove confontarci e far emergere tutte le posizioni e condividere quello che facciamo".Così il premier Giuseppe Conte ha risposto in conferenza stampa a palazzo Chigi sullo stop del governo al Global compact.Conte racconta di aver assunto la decisione "nel corso di un vertice con il ministro degli Esteri e i vicepremier, Di Maio era rappresentato dal sottosegretario Di Stefano". Infine, assicura il premier, "Marrakech non è l'ultima occasione per esprimere una valutazione su questo documento. Intanto apriamo un dibattito nella sede migliore", il Parlamento.