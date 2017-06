Migranti, Di Maio: sono un business e bacino di voto, noi ce ne occuperemo

(Agenzia Vista) Brescia, 03 giugno 2017 Luigi Di Maio, uno dei leader del Movimento 5 stelle, e' a Desenzano del Garda per sostenera la campagna elettorale per le amministrative del candidato sindaco. Di Maio, dal palco organizzato per l'evento, ha discusso dei temi dell'amministrazione comunale, ''noi non portiamo nessuna idea nuova - ha affermato Di Maio - ma ricette che gia' esistono e che in questo Paese non sono mai state applicate, sono il primo a dire che non portiamo idee rivoluzionare''. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev