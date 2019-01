Migranti, Fico: siamo Repubblica fondata su principio accoglienza

Napoli (askanews) - Il presidente della Camera Roberto Fico è tornato ad attaccare la politica sui migranti di Matteo Salvini. Durante la visita istituzionale al Museo di Capodimonte a Napoli, dopo l'ennesima strage nel Mediterraneo, ha risposto così alle domande dei cronisti: "La nostra è una Repubblica democratica che si fonda sul principio di accoglienza, che è un valore sempre, in ogni epoca e in ogni tempo, aldilà delle condizioni sociali. Abbiamo dei principi e valori che vanno oltre le leggi scritte, che sono quelli dell'accoglienza delle persone che sono in difficoltà e sono più deboli. Al di là dei governi e dei parlamenti, la legge suprema ti chiede di aiutare le persone ed è quello che si deve fare".Sempre sulla questione dei migranti, Fico poi ha aggiunto: "Non c'è dubbio che l'Europa ci ha lasciati soli in momenti molto tragici e occorre riuscire a fare un nuovo progetto per il Mediterraneo. Va bene anche il piano di investimenti per l'Africa, che deve essere trasparente, ma è chiaro che andrà da qui in avanti, nel frattempo dobbiamo comprendere che ci sono persone in difficoltà e che vanno salvate, che la Libia - ha proseguito Fico - è una questione lunga da affrontare, che si inserisce nel panorama internazionale del Mediterraneo e dell'Europa. O l'Europa decide di fare un politica estera comune, nel Mediterraneo comune, oppure è una Europa destinata a fallire".