Migranti, Fico: unica strada è lavorare con Unione europea

Napoli, 23 set. (askanews) - "L'unica strada possibile" per risolvere la questione dei migranti è "lavorare con l'Unione europea". A ribadirlo è il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando a Napoli, a margine della visita alla Sala della memoria presso il Palazzo delle arti dov'è custodita la Mehari di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso 34 anni fa dalla camorra.Secondo la terza carica dello Stato bisogna "fare meeting, riunioni e assemblee per cercare di distribuire i migrnati". "Mi sembra un'operazione civile che, però, deve responsabilizzare tutta l'Europa perché l'Italia non può rimanere sola nell'accoglienza. Vedo con favore - ha concluso Fico - un summit in cui si parli di questo".