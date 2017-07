Migranti, Gentiloni: iniziativa italiana ha prodotto risultati

Roma (askanews) - "L'iniziativa italiana ha prodotto alcuni primi risultati e mi auguro che questi risultati generino effetti concreti".Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni parlando alla 40esima sessione della Conferenza Fao e riferendosi alla discussione con l'Europa per la gestione dei flussi migratori che ha visto a Parigi l'incontro del ministro Marco Minniti con i colleghitedesco e francese. Un incontro che ha prodotto una prima intesa a tre in vista del vertice europeo di Tallinn del 6 e 7 luglio."È indispensabile accompagnare uno sforzo collettivo - ha aggiunto - per offrire una nuova prospettiva a quanti soprattutto in Africa sono costretti a lottare quotidianamente per la sopravvivenza".